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У Генштабі розповіли, скільки ракет та безпілотників збили ЗСУ

3 червня 2023 06:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки ракет та безпілотників збили ЗСУ
Українські захисники завдають удари по окупантах. Фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж минулого дня авіація сил оборони завдала 15 ударів по російських окупантах та 2 удари — по ворожих ЗРК. Крім того, ЗСУ знищили 15 крилатих ракет та 17 безпілотників типу "Шахед-136".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ по окупантах

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника", — йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що українська армія продовжує нещадно нищити російського ворога та завдавати точних ударів по окупантах. Відтак, за минулу добу ЗСУ вдарили 8 разів по районах зосередження особового складу противника.

Також ми повідомляли, що 2 червня у США заявили, що допоможуть збудувати "армію майбутнього" для України. Мова про сучасне озброєння, екіпірування, військово-повітряні сили.

Додамо, що за перебігом головних подій фронту російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Так, онлайн-карти дозволяють бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

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