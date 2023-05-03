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В Генштабе рассказали, сколько раз бойцы ВСУ атаковали противника за минувшие сутки

3 мая 2023 07:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали, сколько раз бойцы ВСУ атаковали противника за минувшие сутки
Украинский защитник и военная техника. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают эффектно уничтожать вражескую технику и оккупантов. За минувшие сутки им удалось поразить четыре склада боеприпасов россиян.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • Пункт управления;
  • 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники;
  • четыре склада боеприпасов;
  • средство ПВО;
  • еще одну важную цель противника.

Напомним, в Украине продлили срок мобилизации и военное положение. Вчера, 2 мая, за это проголосовало большинство депутатов Верховной рады.

Также мы писали, что высшее киевское руководство рассматривает не только военный, но и военно-политический сценарий возвращения Крыма. Киев больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.

Добавим, что несмотря на круглосуточные атаки и обстрелы Бахмута, а также сосредоточение здесь ключевых штурмовых подразделений, россияне до сих пор не смогли захватить или оцепить город Бахмут. Наибольшее давление наблюдается с трех сторон: района Богдановки, Ивановского и Хромового. Это фланги украинской группировки и основные пути сообщения.

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