В Генштабе рассказали, сколько раз бойцы ВСУ атаковали противника за минувшие сутки
Украинские военные продолжают эффектно уничтожать вражескую технику и оккупантов. За минувшие сутки им удалось поразить четыре склада боеприпасов россиян.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи ВСУ на фронте
Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- Пункт управления;
- 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники;
- четыре склада боеприпасов;
- средство ПВО;
- еще одну важную цель противника.
Напомним, в Украине продлили срок мобилизации и военное положение. Вчера, 2 мая, за это проголосовало большинство депутатов Верховной рады.
Также мы писали, что высшее киевское руководство рассматривает не только военный, но и военно-политический сценарий возвращения Крыма. Киев больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.
Добавим, что несмотря на круглосуточные атаки и обстрелы Бахмута, а также сосредоточение здесь ключевых штурмовых подразделений, россияне до сих пор не смогли захватить или оцепить город Бахмут. Наибольшее давление наблюдается с трех сторон: района Богдановки, Ивановского и Хромового. Это фланги украинской группировки и основные пути сообщения.