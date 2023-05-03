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У Генштабі розповіли, скільки разів бійці ЗСУ атакували противника за минулу добу

3 травня 2023 07:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів бійці ЗСУ атакували противника за минулу добу
Український захисник та військова техніка. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують ефектно знищувати ворожу техніку та окупантів. За минулу добу їм вдалося уразити чотири склади боєприпасів росіян.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу ворога. 

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

  • Пункт управління;
  • 12 районів зосередження озброєння та військової техніки;
  • чотири склади боєприпасів;
  • засіб ППО;
  • ще одну важливу ціль противника.

Нагадаємо, в Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. Вчора, 2 травня, за це проголосувало більшість депутатів Верховної ради.

Також ми писали, що вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації півострову.

Додамо, попри цілодобові атаки та обстріли Бахмута, а також зосередження тут ключових штурмових підрозділів, росіяни досі не змогли захопити чи оточити місто Бахмут. Наразі найбільший тиск спостерігається з трьох боків: району Богданівки, Іванівського та Хромового. Це фланги українського угруповання і основні шляхи сполучення.

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