У Генштабі розповіли, скільки разів бійці ЗСУ атакували противника за минулу добу
Українські військові продовжують ефектно знищувати ворожу техніку та окупантів. За минулу добу їм вдалося уразити чотири склади боєприпасів росіян.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Успіхи ЗСУ на фронті
Авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу ворога.
Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:
- Пункт управління;
- 12 районів зосередження озброєння та військової техніки;
- чотири склади боєприпасів;
- засіб ППО;
- ще одну важливу ціль противника.
Нагадаємо, в Україні продовжили строк мобілізації та воєнний стан. Вчора, 2 травня, за це проголосувало більшість депутатів Верховної ради.
Також ми писали, що вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації півострову.
Додамо, попри цілодобові атаки та обстріли Бахмута, а також зосередження тут ключових штурмових підрозділів, росіяни досі не змогли захопити чи оточити місто Бахмут. Наразі найбільший тиск спостерігається з трьох боків: району Богданівки, Іванівського та Хромового. Це фланги українського угруповання і основні шляхи сполучення.