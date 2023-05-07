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В Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты атаковали Украину в течение суток

7 мая 2023 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты атаковали Украину в течение суток
Российские оккупанты рядом с военной техникой. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты не прекращают обстреливать территорию Украины. В течение суток враг нанес восемь ракетных ударов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Две вражеские ракеты С-300 попали по гражданскому предприятию в Балаклее Харьковской области. В результате атаки ранения получили пять гражданских.

"Кроме того, пять российских ракет Х-22 оккупанты выпустили по гражданским объектам Николаевской области и одну ракету Х-22 — по Херсонщине, без потерь", — говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что оккупанты также нанесли 22 авиационных удара и совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и Никополю Днепропетровской области.

В результате обстрела есть погибшие и раненые среди гражданских, повреждены многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним, сегодня, 7 мая, глава Херсонской ОВА сообщил, что российская авиация продолжает уничтожать деревню Кизомыс. Мирные люди не пострадали.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате вражеского обстрела ранения получила 67-летняя местная жительница.

Добавим, сегодня ночью, 7 мая, враг совершил ракетный обстрел Николаевской области. В результате повреждено здание промышленного предприятия.

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