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У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти атакували Україну протягом доби

7 травня 2023 19:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти атакували Україну протягом доби
Російські окупанти поряд з військовою технікою. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти не припиняють обстрілювати територію України. Протягом доби ворог завдав вісім ракетних ударів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Дві ворожі ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії Харківської області. Внаслідок атаки поранення отримали п'ять цивільних. 

"Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 — по Херсонщині, без втрат", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі розповіли, що окупанти також завдали 22 авіаційних удари та здійснили понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та Нікополю Дніпропетровської області. 

Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, голова Херсонської ОВА повідомив, що російська авіація продовжує нищити село Кізомис. Мирні люди не постраждали.

Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу поранення отримала 67-річні місцева мешканка.

Додамо, сьогодні вночі, 7 травня, ворог здійснив ракетний обстріл Миколаївської області. В результаті пошкоджено будівлю промислового підприємства.

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