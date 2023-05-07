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У Генштабі розповіли, скільки ракетних ударів завдали окупанти по Україні за минулу добу

7 травня 2023 06:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки ракетних ударів завдали окупанти по Україні за минулу добу
Ракета злітає. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж минулого дня російські окупанти завдали 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Зруйновано та пошкоджено будинки мирних жителів, а також є постраждалі.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Генштаб застерігає, що ймовірність завдання ракетних ударів по території України залишається високою.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 7 травня, місцеві жителі чули звуки вибухів у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, "бавовну" помітили біля Козачої бухти, що за 15 км від центру окупованого Севастополя.

Також ми писали, що 6 травня очільник Дніпропетровської обласної ради проінформував, яка ситуація в області. Окупанти весь день обстрілювали мирних жителів.

Додамо, що все частіше почала з'являтися інформація про те, що в окупантів стрімко знижується морально-психічний стан. В одному з підрозділів Нижньогородської області командири відкрито називають своїх солдатів "гарматним м'ясом".

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