Прокудін розповів про нові обстріли росіян на Херсонщині
Сьогодні, 7 травня, голова Херсонської ОВА повідомив, що російська авіація продовжує нищити село Кізомис. Мирні люди не постраждали.
Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Удари російської авіації
Зазначається, що зафіксовано пʼять "прильотів" керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент.
"Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома", — написав Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що людей, які отримали поранення внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона, евакуюють із міста. Це відбудеться після стабілізації їхнього стану.
Російські окупаційні війська протягом 3 травня завдали 98 ударів по Херсонській області. Усього було випущено 539 снарядів, які убили 23 і поранили 46 людей.