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Прокудін розповів про нові обстріли росіян на Херсонщині

7 травня 2023 19:05
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Прокудін розповів про нові обстріли росіян на Херсонщині
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА/Telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 7 травня, голова Херсонської ОВА повідомив, що російська авіація продовжує нищити село Кізомис. Мирні люди не постраждали.

Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Удари російської авіації

Зазначається, що зафіксовано пʼять "прильотів" керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент.

"Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома", — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що людей, які отримали поранення внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона, евакуюють із міста. Це відбудеться після стабілізації їхнього стану.

Російські окупаційні війська протягом 3 травня завдали 98 ударів по Херсонській області. Усього було випущено 539 снарядів, які убили 23 і поранили 46 людей.

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