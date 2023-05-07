Прокудін розповів про нові обстріли росіян на Херсонщині

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

Сьогодні, 7 травня, голова Херсонської ОВА повідомив, що російська авіація продовжує нищити село Кізомис. Мирні люди не постраждали.

Про це інформує голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Удари російської авіації

Зазначається, що зафіксовано пʼять "прильотів" керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент.

"Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома", — написав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що людей, які отримали поранення внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона, евакуюють із міста. Це відбудеться після стабілізації їхнього стану.

Російські окупаційні війська протягом 3 травня завдали 98 ударів по Херсонській області. Усього було випущено 539 снарядів, які убили 23 і поранили 46 людей.