В Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты обстреляли Украину за минувшие сутки

"Грады" стреляют. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

За ночь, 16 июня, оккупанты нанесли удар с помощью двух беспилотников типа "Shahed", которые успешно уничтожили силы ПВО. Также за прошедшие сутки россияне нанесли пять ракетных ударов, использовав ракеты Х-101/Х-555 и Х-59.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"[...] враг нанес более 60 авиационных ударов, также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены промышленные объекты в Кривом Роге Днепропетровской области, жилые дома и административная инфраструктура в Херсонской области", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что высокой остается вероятность вражеских ракетных и авиационных ударов по Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинские защитники стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский защитник на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что 14 июня российские оккупационные войска нанесли очередной террористический акт. Россияне ударили в пятиэтажку в Кривом Роге, в результате чего погибли люди. По состоянию на сегодняшний день количество погибших увеличилось до 13.

Также мы писали, что российские оккупационные войска 15 июня обстреляли село Зеленовка, расположенное к северу от Херсона. Погибла одна местная жительница, другая была ранена.

Добавим, что вторую ночь подряд оккупанты атакуют Одесскую область. 15 июня по югу страны запустили 13 беспилотников. По предварительной информации, все БПЛА были уничтожены.