У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти обстріляли Україну за минулу добу

"Гради" стріляють. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За ніч, 16 червня, окупанти завдали удару за допомогою двох безпілотників типу "Shahed", які успішно знищили сили ППО. Також упродовж минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних ударів, використавши ракети Х-101/Х-555 та Х-59.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"[...] ворог завдав понад 60 авіаційних ударів, також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що високою залишається вірогідність ворожих ракетних та авіаційних ударів по Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Українські захисники стріляють із танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Український захисник на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники стріляють із танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 14 червня російські окупаційні війська завдали чергового терористичного акту. Росіяни вдарили в пʼятиповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого загинули люди. Станом на сьогодні кількість загиблих збільшилась до 13.

Також ми писали, що російські окупаційні війська 15 червня обстріляли село Зеленівка, що розташоване на північ від Херсона. Загинула одна місцева мешканка, інша була поранена.

Додамо, що другу ніч поспіль окупанти атакують Одещину. 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією всі БпЛА було знищено.