Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти обстріляли Україну за минулу добу arrow

У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти обстріляли Україну за минулу добу

16 червня 2023 06:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти обстріляли Україну за минулу добу
"Гради" стріляють. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За ніч, 16 червня, окупанти завдали удару за допомогою двох безпілотників типу "Shahed", які успішно знищили сили ППО. Також упродовж минулої доби росіяни завдали п'ять ракетних ударів, використавши ракети Х-101/Х-555 та Х-59.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Які області постраждали внаслідок російської атаки

"[...] ворог завдав понад 60 авіаційних ударів, також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що високою залишається вірогідність ворожих ракетних та авіаційних ударів по Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Українські захисники стріляють із танку. Фото: Генштаб ЗСУ
Український захисник на бойовому завданні. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники стріляють із танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що 14 червня російські окупаційні війська завдали чергового терористичного акту. Росіяни вдарили в пʼятиповерхівку в Кривому Розі, внаслідок чого загинули люди. Станом на сьогодні кількість загиблих збільшилась до 13.

Також ми писали, що російські окупаційні війська 15 червня обстріляли село Зеленівка, що розташоване на північ від Херсона. Загинула одна місцева мешканка, інша була поранена.

Додамо, що другу ніч поспіль окупанти атакують Одещину. 15 червня, по півдню країни запустили 13 безпілотників. За попередньою інформацією всі БпЛА було знищено. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB