В Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты обстреляли Украину за минувшие сутки

Российский РСЗО "Град" запускает ракеты. Фото: российские СМИ

За прошедшие сутки россияне обстреляли Украину с помощью восьми ракет. В частности, ударили по военным объектам и критической инфраструктуре четырьмя "Искандерами" и 35 беспилотниками типа "Shahed".

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Читайте также:

Обстрелы россиян Украины

Отмечается, что силы ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты и 20 ударных "шахедов".

"Враг нанес 92 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены частные дома", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что вероятность ракетных и авиационных ударов российскими оккупантами по Украине очень высока.

Напомним, несмотря на то, что часть Херсона затоплена из-за подрыва Каховской ГЭС, россияне все равно продолжают обстреливать город. В результате атак 9 июня пострадали волонтеры, также вспыхнули пожары в жилых домах.

Также мы сообщали, что ночью 10 июня враг атаковал Одесскую область в два этапа. Во время первой волны использовал ударные дроны-камикадзе, а во вторую — крылатые ракеты наземного базирования.

Добавим, что в ночь на 10 июня россияне атаковали Полтавщину. В результате обстрела есть определенные повреждения инфраструктуры.