У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти обстріляли Україну за минулу добу

Російський РСЗВ "Град" запускає ракети. Фото: російські ЗМІ

Упродовж минулої доби росіяни обстріляли Україну за допомогою восьми ракет. Зокрема вдарили по військових об'єктах та критичній інфраструктурі чотирма "Іскандерами" та 35 безпілотниками типу "Shahed".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Обстріли росіян України

Зазначається, що сили ППО знищили 2 крилаті ракети та 20 ударних "шахедів".

"Ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні будинки", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів російськими окупантами по України є дуже високою.

Нагадаємо, попри те, що частина Херсону затоплена через підрив Каховської ГЕС, росіяни все одно продовжують обстрілювати місто. Внаслідок атак 9 червня постраждали волонтери, також спалахнули пожежі у житлових будинках.

Також ми повідомляли, що упродовж ночі 10 червня ворог атакував Одещину у два етапи. Під час першої хвилі використав ударні дрони-камікадзе, а другої — крилаті ракети наземного базування.

Додамо, що у ніч на 10 червня росіяни атакували Полтавщину. Внаслідок обстрілу є певні пошкодження інфраструктури.