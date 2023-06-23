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В Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты ударили по Украине за минувшие сутки

23 июня 2023 06:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Генштабе рассказали, сколько раз оккупанты ударили по Украине за минувшие сутки
Российские оккупанты стреляют из "Градов". Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью оккупанты снова нанесли ракетный удар по территории Украины крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и "шахедами". Также на протяжении суток россияне нанесли удар баллистическими, крылатыми ракетами и дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отмечается, что информация о последствиях ночной вражеской атаки уточняется.

"За прошедшие сутки противник нанес ракетный и авиационный удар по территории Украины, применив 3 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал", 3 крылатые ракеты Х-22 и 4 дрона-камикадзе Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны дроны-камикадзе были уничтожены", — говорится в сообщении.

В Генштабе заявили, что российские оккупационные войска "нанесли 49 авиационных ударов, совершили около 50 обстрелов с РСЗО".

Также добавили, что вероятность вражеской атаки остается высокой по всей Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Украинские защитники стреляют по враждебным позициям. Фото: Генштаб ВСУ
Украинский защитник на передовой. Фото: Генштаб ВСУ
Украинские бойцы открыли огонь по противнику. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что с тех пор, как ВСУ начали вести наступательные действия на Запорожском направлении, россияне начали перебрасывать борта стратегической авиации на аэродром Моздок, расположенный в Северной Осетии (Кавказ). Противник это делает для того, чтобы выявить украинскую ПВО.

Также мы сообщали, что в четверг, 22 июня, российские оккупанты обстреляли жилые дома Херсона. Под обстрелы также попали студенты-волонтеры, которые помогали местным жителям.

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