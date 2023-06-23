У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти вдарили по Україні за минулу добу
Сьогодні вночі окупанти знову завдали ракетного удару по території України крилатими ракетами Х-101/Х-555 та "шахедами". Також упродовж доби росіяни завдали удару балістичними, крилатими ракетами та дронами-камікадзе.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ворожа атака на Україну за минулу добу
Зазначається, що інформація щодо наслідків нічної ворожої атаки наразі уточнюється.
"Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено", — йдеться в повідомленні.
У Генштабі заявили, що російські окупаційні війська "завдали 49 авіаційних ударів, здійснили близько 50 обстрілів із РСЗВ".
Також додали, що ймовірність ворожої атаки залишається високою по всій Україні.
Нагадаємо, що з того часу, як ЗСУ почали вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, росіяни почали перекидати борти стратегічної авіації на аеродром Моздок, що розташований у Північній Осетії (Кавказ). Противник це робить для того, щоб виявити українську ППО.
Також ми повідомляли, що в четвер, 22 червня, російські окупанти обстріляли житлові будинки Херсона. Під обстріл також потрапили студенти-волонтери, які допомагали місцевим жителям.