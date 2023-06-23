У Генштабі розповіли, скільки разів окупанти вдарили по Україні за минулу добу

Російські окупанти стріляють із "Градів". Фото: російські ЗМІ

Сьогодні вночі окупанти знову завдали ракетного удару по території України крилатими ракетами Х-101/Х-555 та "шахедами". Також упродовж доби росіяни завдали удару балістичними, крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Зазначається, що інформація щодо наслідків нічної ворожої атаки наразі уточнюється.

"Протягом минулої доби противник завдав ракетного та авіаційного удару по території України, застосувавши 3 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал", 3 крилаті ракети Х-22 та 4 дрони-камікадзе "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони 3 дрони-камікадзе було знищено", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі заявили, що російські окупаційні війська "завдали 49 авіаційних ударів, здійснили близько 50 обстрілів із РСЗВ".

Також додали, що ймовірність ворожої атаки залишається високою по всій Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Українські захисники стріляють по ворожих позиціях. Фото: Генштаб ЗСУ

Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські бійці відкрили вогонь по противнику. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що з того часу, як ЗСУ почали вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, росіяни почали перекидати борти стратегічної авіації на аеродром Моздок, що розташований у Північній Осетії (Кавказ). Противник це робить для того, щоб виявити українську ППО.

Також ми повідомляли, що в четвер, 22 червня, російські окупанти обстріляли житлові будинки Херсона. Під обстріл також потрапили студенти-волонтери, які допомагали місцевим жителям.