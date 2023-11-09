В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — потери врага

Украинские военные на фронте. Фото: 47-я ОАБр

Идут уже 624 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. Враг продолжает терроризировать мирное население, нанося ракетные удары по гражданским объектам инфраструктуры, в результате чего погибают люди.

О ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки украинская авиация 12 раз атаковала районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Также украинские воины три раза ударили по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

"Подразделения ракетных войск поразили 8 артиллерийских средств, 3 склада боеприпасов, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 средства противовоздушной обороны, радиолокационную станцию, 3 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника", — говорится в сообщении.

Украинский военный на фронте. Фото: 108 отдельная бригада Сил ТрО

Российские удары по территории Украины

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений. Оккупанты нанесли два ракетных и 48 авиационных ударов.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — добавили в сообщении.

Украинские военные на фронте. Фото: 47 ОАБр

Кроме того, Россия атаковала Украину ракетами Х-59 и Х-31, однако силы ПВО уничтожили ракету Х-59.

Под артиллерийским вражеским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на направлениях фронта

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах.

На Купянском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ вела безуспешные штурмовые действия, там украинским бойцам удалось отбить множество атак.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили около 30 атак противника в районах Богдановки, Хромового, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Также на этом направлении Силы обороны продолжают штурм южнее Бахмута Донецкой области.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

На Авдеевском направлении россияне и дальше пытаются окружить Авдеевку, там наши защитники держат оборону, нанося оккупантам большие потери.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу по тылам противника", — отметили в Генштабе.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Генштаба ВСУ

Потери оккупантов

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 1080 представителей оккупационной армии. Также враг продолжает терять военную технику, в частности за минувшие сутки украинские военные уничтожили 15 танков, 18 бронемашин, 36 единиц артиллерийских систем и другую технику.

Общие боевые потери врага за время полномасштабной войны:

личного состава — около 308 720 (+1080) человек,

танков — 5 316 (+15) единиц,

боевых бронированных машин — 10 014 (+18) единиц,

артиллерийских систем — 7 475 (+36) единиц,

РСЗО — 875 (+3) единиц,

средства ПВО — 577 (+5) единиц,

самолетов — 322 (+0) единицы,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 593 (+26) единицы,

крылатых ракет — 1557 (+1) единиц,

кораблей /катеров — 20 (+0) единиц,

подводных лодок — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 9 853 (+39) единицы,

специальной техники — 1059 (+5) единиц.

Напомним, сейчас многие военнообязанные мужчины не хотят идти в армию. Какие на это причины и как власть может исправить ситуацию, чтобы мотивировать украинцев встать на защиту страны, на эти вопросы ответил лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.