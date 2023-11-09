У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — втрати ворога

Українські військові на фронті. Фото: 47-ма ОАБр

Триває вже 624 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ворог продовжує тероризувати мирне населення, завдаючи ракетних ударів по цивільних об'єктах інфраструктури, внаслідок чого гинуть люди.

Про ситуацію на фронті станом нараз розповіли у Генштабі ЗСУ.

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За минулу добу українська авіація 12 разів атакувала райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також українські воїни три рази вдарили по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

"Підрозділи ракетних військ уразили 8 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, 3 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника", — йдеться у повідомленні.

Український військовий на фронті. Фото: 108-а окрема бригада Сил ТрО

Російські удари по території України

Загалом впродовж минулої доби на фронті сталося 78 бойових зіткнень. Окупанти завдали два ракетних та 48 авіаційних ударів.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — додали у повідомленні.

Українські військові на фронті. Фото: 47 ОАБр

Крім того, Росія атакувала Україну ракетами Х-59 та Х-31, проте сили ППО знищили ракету Х-59.

Зазначається, що під артилерійським ворожим вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах.

На Куп'янському, Лиманському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках армія РФ вела безуспішні штурмові дії, там українським бійцям вдалося відбити багато атак.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили біля 30 атак противника в районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Також на цьому напрямку Сили оборони продовжують штурм південніше Бахмута Донецької області.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Авдіївському напрямку росіяни і далі намагаються оточити Авдіївку, там наші захисники тримають оборону, завдаючи окупантам великих втрат.

"Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", — зазначили у Генштабі.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів

Протягом минулої доби ЗСУ знищили 1080 представників окупаційної армії. Також ворог продовжує втрачати військову техніку, зокрема за минулу добу українські військові знищили 15 танків, 18 бронемашин, 36 одиниць артилерійських систем та іншу техніку.

Загальні бойові втрати ворога за час повномасштабної війни:

особового складу — близько 308 720 (+1080) осіб,

танків — 5 316 (+15) одиниць,

бойових броньованих машин — 10 014 (+18) одиниць,

артилерійських систем — 7 475 (+36) одиниць,

РСЗВ — 875 (+3) одиниць,

засобів ППО — 577 (+5) одиниць,

літаків — 322 (+0) одиниці,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5 593 (+26) одиниці,

крилатих ракет — 1557 (+1) одиниць,

кораблів /катерів — 20 (+0) одиниць,

підводних човнів — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 9 853 (+39) одиниці,

спеціальної техніки — 1059 (+5) одиниць.

Втрати ворога станом на 9 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, наразі багато військовозобов’язаних чоловіків не хочуть йти до війська. Які на це є причини та як влада може виправити ситуацію, щоб мотивувати українців встати на захист країни. На ці питання відповів лідер громадської організації С14, заступник командира 14 окремого полку ЗСУ Євген Карась.