В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за сутки
Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков. Кроме того, ВСУ бьют по технике оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов", — сообщили в Генштабе.
Кроме того, наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 3 района сосредоточения живой силы противника и 2 его склада боеприпасов.
Напомним, количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет около 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что из-за больших потерь российские оккупанты начали использовать мобильные крематории для сжигания тел уничтоженных Силами обороны Украины военнослужащих армии россии.