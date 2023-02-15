Втрати російської армії на 15 лютого

Українські захисники за добу ліквідували велику кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 14 лютого українські захисники знищили на фронтах війни близько 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, сім бронемашин та чотири артилерійські системи.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано;

танків — 3 290 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 6 507 (+7) од.;

артилерійських систем — 2 303 (+4) од.;

РСЗВ — 466 (+0) од.;

засобів ППО — 236 (+2) од.;

літаків — 298 (+0) од.;

гелікоптерів — 286 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 011 (+0);

крилатих ракет — 857 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 161 (+6) од.;

спеціальної техніки — 219 (+1).

Нагадаємо, що через великі втрати російські окупанти почали використовувати мобільні крематорії для спалювання тіл знищених Силами оборони України військовослужбовців армії рф.

Фото: Генштаб