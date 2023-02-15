У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за добу
Українські захисники продовжують нищити російських загарбників. Крім того, ЗСУ б'ють по техніці окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів", — повідомили в Генштабі.
Крім того, наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 3 райони зосередження живої сили противника та 2 його склади боєприпасів.
Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Також ми писали, що через великі втрати російські окупанти почали використовувати мобільні крематорії для спалювання тіл знищених Силами оборони України військовослужбовців армії рф.