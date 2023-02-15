У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за добу

Українські захисники нищать росіян та їхню техніку

Українські захисники продовжують нищити російських загарбників. Крім того, ЗСУ б'ють по техніці окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів", — повідомили в Генштабі.

Крім того, наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 3 райони зосередження живої сили противника та 2 його склади боєприпасів.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить близько 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що через великі втрати російські окупанти почали використовувати мобільні крематорії для спалювання тіл знищених Силами оборони України військовослужбовців армії рф.