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В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по врагу

5 сентября 2023 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по врагу
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начались 559 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожать вражескую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла:

  • 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов;
  • два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления противника", — говорится в сообщении.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
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Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.

Также мы писали, что украинские военные продолжают профессионально уничтожать военную технику российских оккупантов. Львовские десантники показали, как оставили врага без БТР-3.

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