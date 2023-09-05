В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по врагу
Начались 559 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожать вражескую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары по оккупантам
В течение суток авиация Сил обороны нанесла:
- 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов;
- два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления противника", — говорится в сообщении.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Напомним, бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.
Также мы писали, что украинские военные продолжают профессионально уничтожать военную технику российских оккупантов. Львовские десантники показали, как оставили врага без БТР-3.