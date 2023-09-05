В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по врагу

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Начались 559 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают наносить удары по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожать вражескую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла:

11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов;

два удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и четыре пункта управления противника", — говорится в сообщении.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская военная техника. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают врага на Мелитопольском направлении. Российские вертолеты больше не чувствуют себя уверенно в украинском небе.

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