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У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по ворогу

5 вересня 2023 07:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по ворогу
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Розпочалася 559 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують завдавати удари по районах зосередження особового складу противника та знищувати ворожу військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари по окупантах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала:

  • 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів;
  • два удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири пункти управління противника", — йдеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
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Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
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Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
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Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.

Також ми писали, що українські військові продовжують професійно знищувати військову техніку російських окупантів. Львівські десантники показали, як залишили ворога без БТР-3.

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