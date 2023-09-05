У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по ворогу

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 559 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Бійці ЗСУ продовжують завдавати удари по районах зосередження особового складу противника та знищувати ворожу військову техніку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала:

11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів;

два удари по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири пункти управління противника", — йдеться у повідомленні.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 47 окремої механізованої бригади ефективно знищують ворога на Мелітопольському напрямку. Російські гелікоптери більше не почувають себе впевнено в українському небі.

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