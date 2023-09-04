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В СтратКомі показали, як артилеристи з "Фенріра" ювелірно нищать окупантів

4 вересня 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В СтратКомі показали, як артилеристи з "Фенріра" ювелірно нищать окупантів
Військові 38 окремої бригади морської піхоти. Фото: пресслужба бригади
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів на полі бою. Цього разу артилеристам з підрозділу "Фенрір" вдалося "відправити" чимало солдатів РФ на "концерт до Кобзона". 

Відео їхньої роботи показали у СтратКомі ЗСУ.

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"Хлопці-артилеристи з "Фенріра" 38 окремої бригади морської піхоти добряче гепають окупантів 24 на 7", — підписали у телеграм-каналі допис.

Успіхи ЗСУ

У Головному управління розвідки України показали, як відбувались атаки на російські аеродроми. Завдяки професійній роботі вдається знищувати авіацію ворога.

Зазначимо, за час контрнаступу українські військові звільнили близько 47 квадратних кілометрів під Бахмутом. На сході країни дещо змінюється локальна динаміка, однак цей напрямок залишається основним для ворожого наступу.

Нагадаємо, українські військові просунулися на заході Запорізької області. Низка підготовлених російських оборонних позицій може бути менш складним завданням для Сил оборони України.

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