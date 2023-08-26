В Генштабе рассказали, сколько и чем оккупанты обстреляли Украину за сутки

"Грады" стреляют по позициям врага. Фото: facebook.com/MinistryofDefence

Начались 549 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. За прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и более 60 авиационных ударов, а также около 90 обстрелов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Обстрел оккупантов Украины

"За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за российских обстрелов есть погибшие и раненые мирные украинцы. Также есть разрушения гражданской инфраструктуры.

В Генштабе добавили, что вероятность повторных ударов РФ остается крайне высокой.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники стреляют по позициям врага. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский военный держит патроны. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ночные удары по Украине 26 августа

Напомним, что российские оккупанты ночью, 26 августа, обстреливали Херсонскую область. Так, можно было услышать громкие взрывы в селе Белозерка, куда враг гатил из РСЗО.

Также мы писали, что ночная атака 26 августа России по Украине традиционно произошла. Жители Запорожской области слышали сильные взрывы. Перед этим предупреждали о запусках ракет С-300.

Добавим, что вечером, 25 августа, в Харькове раздались взрывы. Предварительно сработала система противовоздушной обороны.