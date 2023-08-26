В Генштабе рассказали, сколько и чем оккупанты обстреляли Украину за сутки
Начались 549 сутки полномасштабного вторжения России на территорию Украины. За прошедшие сутки оккупанты нанесли два ракетных и более 60 авиационных ударов, а также около 90 обстрелов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Обстрел оккупантов Украины
"За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 2 крылатые ракеты "Калибр" и 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за российских обстрелов есть погибшие и раненые мирные украинцы. Также есть разрушения гражданской инфраструктуры.
В Генштабе добавили, что вероятность повторных ударов РФ остается крайне высокой.
Ночные удары по Украине 26 августа
Напомним, что российские оккупанты ночью, 26 августа, обстреливали Херсонскую область. Так, можно было услышать громкие взрывы в селе Белозерка, куда враг гатил из РСЗО.
Также мы писали, что ночная атака 26 августа России по Украине традиционно произошла. Жители Запорожской области слышали сильные взрывы. Перед этим предупреждали о запусках ракет С-300.
Добавим, что вечером, 25 августа, в Харькове раздались взрывы. Предварительно сработала система противовоздушной обороны.