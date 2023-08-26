У Генштабі розповіли, скільки та чим окупанти обстріляли Україну за добу
Розпочалася 549 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Упродовж минулої доби окупанти завдали два ракетні та понад 60 авіаційних ударів, а також близько 90 обстрілів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Обстріл окупантів України
"Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через російські обстріли є загиблі та поранені мирні українці. Також є руйнування цивільної інфраструктури.
У Генштабі додали, що ймовірність повторних ударів РФ залишається край високою.
Нічні удари по Україні 26 серпня
Нагадаємо, що російські окупанти вночі, 26 серпня, обстрілювали Херсонську область. Так, можна було почути гучні вибухи в селі Білозерка, куди ворог гатив з РСЗВ.
Також ми писали, що нічна атака 26 серпня Росії на Україну традиційно відбулася. Мешканці Запорізької області чули сильні вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300.
Додамо, що ввечері, 25 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Попередньо спрацювала система протиповітряної оборони.