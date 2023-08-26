Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі розповіли, скільки та чим окупанти обстріляли Україну за добу arrow

У Генштабі розповіли, скільки та чим окупанти обстріляли Україну за добу

26 серпня 2023 07:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки та чим окупанти обстріляли Україну за добу
"Гради" стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/MinistryofDefence
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Розпочалася 549 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Упродовж минулої доби окупанти завдали два ракетні та понад 60 авіаційних ударів, а також близько 90 обстрілів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Обстріл окупантів України

"Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через російські обстріли є загиблі та поранені мирні українці. Також є руйнування цивільної інфраструктури.

У Генштабі додали, що ймовірність повторних ударів РФ залишається край високою.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські захисники стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Український військовий тримає набої. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нічні удари по Україні 26 серпня

Нагадаємо, що російські окупанти вночі, 26 серпня, обстрілювали Херсонську область. Так, можна було почути гучні вибухи в селі Білозерка, куди ворог гатив з РСЗВ.

Також ми писали, що нічна атака 26 серпня Росії на Україну традиційно відбулася. Мешканці Запорізької області чули сильні вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300.

Додамо, що ввечері, 25 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Попередньо спрацювала система протиповітряної оборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини України 25 серпня: нова допомога для України та відставка голови ДСНС

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз