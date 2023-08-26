У Генштабі розповіли, скільки та чим окупанти обстріляли Україну за добу

"Гради" стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/MinistryofDefence

Розпочалася 549 доба повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Упродовж минулої доби окупанти завдали два ракетні та понад 60 авіаційних ударів, а також близько 90 обстрілів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Обстріл окупантів України

"Протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 2 крилаті ракети "Калібр" та 4 ударних БпЛА "Shahed-136/131", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через російські обстріли є загиблі та поранені мирні українці. Також є руйнування цивільної інфраструктури.

У Генштабі додали, що ймовірність повторних ударів РФ залишається край високою.

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські захисники стріляють по позиціях ворога. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Український військовий тримає набої. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські військові на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нічні удари по Україні 26 серпня

Нагадаємо, що російські окупанти вночі, 26 серпня, обстрілювали Херсонську область. Так, можна було почути гучні вибухи в селі Білозерка, куди ворог гатив з РСЗВ.

Також ми писали, що нічна атака 26 серпня Росії на Україну традиційно відбулася. Мешканці Запорізької області чули сильні вибухи. Перед цим попереджали про запуски ракет С-300.

Додамо, що ввечері, 25 серпня, у Харкові пролунали вибухи. Попередньо спрацювала система протиповітряної оборони.