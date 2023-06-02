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В Генштабе рассказали, сколько ударов выдержала Украина за сутки

2 июня 2023 19:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе рассказали, сколько ударов выдержала Украина за сутки
Российский оккупант обстреливает Украину. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россия продолжает вести захватническую войну и применять тактику террора в отношении мирного населения. Так, за сутки, 1 июня, оккупанты почти 100 раз обстреляли территорию Украины.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что в эти сутки, ночью, оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-авиационный удар по Украине, в частности по Киеву. Для этого захватчики применили ударные дроны и крылатые ракеты, но все они были уничтожены украинскими силами ПВО.

"В целом в течение суток враг нанес 62 авиационных и 15 ракетных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Напомним, Вооруженные силы Украины уничтожили за сутки, 1 июня, более 500 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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