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В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесла РФ по Украине в сутки

25 мая 2023 22:39
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Генштабе рассказали, сколько ударов нанесла РФ по Украине в сутки
Российские оккупационные войска на временно оккупированных территориях. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Продолжаются 456 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. В течение суток оккупационные войска нанесли массовый удар по территории Украины. Россия запустила 36 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом информирует Генштаб ВСУ.

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Отмечается, что за последние сутки враг нанес два ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны на Харьковщине. Поврежден частный дом. Также противник нанес 48 авиационных ударов и обстрелял около 10 раз из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать свои силы на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Генштаб отметил, что в течение суток в этих регионах произошло 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Ходыно, Владимировка, Александровка, Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка, Домашнее Харьковской области.

В Купянском направлении противник постоянно пытается улучшить свое тактическое положение. Российские войска нанесли авиаудары в районе населенных пунктов Чайковка и Кисловка Харьковской области. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Тополи, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка Луганской области.

В Лиманском направлении врагом велись безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесены удары от авиации РФ в районе Белогоровки Луганской области и Ивано-Даревки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает свои наступательные действия в районе Бахмута. От обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия по Красногоровке. Авиационные удары нанесли в районе Авдеевки. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении украинская оборона отразила многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении обстрелы врага были на Угледаре и Пречистовке.

В Запорожском и Херсонском направлениях оккупационные войска нанесли авиационных ударов в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава в Херсонской области. Осуществлены обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львове, Высунке, Белозерка, Антоновка, гигантское Херсонской области и город Херсон.

Генштаб ВСУ отмечает, что оккупационные войска милитаризовали остров Джарилгач. Оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 кораблей иностранного производства, которые были похищены у местного населения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • 2 района сосредоточения живой силы
  • 1 склад боеприпасов
  • 1 радиолокационная станция и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

Напомним, что продолжаются 456 сутки героического противостояния украинского народа в войне с Россией. Враг ни на секунду не оставляет попыток захватить еще больше украинской территории. Впрочем, наши защитники дают достойный отпор врагу. Авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

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