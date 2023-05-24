В Генштабе рассказали, сколько ударов нанес противник по Украине за сутки
На протяжении 455 дней Украина стоит на пути вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. В течение суток, 24 мая, противник нанес авиационные удары и обстрелял из РСЗО позиции украинских войск.
Об этом сообщает Генштаб Украины.
Россия обстреливает Украину
В среду, 24 мая, российские войска провели 17 авиационных ударов и примерно 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, цели которых были наши военные позиции и населенные пункты. Также по-прежнему сохраняется высокая опасность ракетных и авиационных атак на всей территории Украины.
В Генштабе уточнили, что вражеские силы продолжают активно действовать в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. За прошедшие сутки на этих отрезках фронта было зафиксировано 23 боевых столкновения.
Напомним, что украинская разведка перехватила очередной разговор российского оккупанта, где он хвастается своей жене, как он жестоко пытает и убивает украинских военных. Захватчик гордится своими бесчеловечными поступками.
Кроме того, оккупанты активно готовятся к обороне вблизи временно оккупированного села Семеновка Мелитопольского района. Захватчики стягивают туда тяжелую артиллерию и роют окопы.