У Генштабі розповіли, скільки ударів завдав противник по Україні за добу

Російський окупант. Фото: Reuters

Упродовж 455 днів Україна стоїть на шляху збройної агресії з боку Російської Федерації. Протягом доби, 24 травня, противник завдав авіаційних ударів і обстріляв з РСЗВ позиції українських військ.

Про це повідомляє Генштаб України.

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У середу, 24 травня, російські війська провели 17 авіаційних ударів та приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, метою яких були наші військові позиції та населені пункти. Також, як і раніше, зберігається висока небезпека ракетних та авіаційних атак на всій території України.

У Генштабі уточнили, що ворожі сили продовжують активно діяти в районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Минулої доби на цих відрізках фронту було зафіксовано 23 бойові зіткнення.

Нагадаємо, що українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він хвалиться своїй дружині, як він жорстоко катує та вбиває українських військових. Загарбник пишається своїми нелюдськими вчинками.

Крім того, окупанти активно готуються до оборони поблизу тимчасово окупованого села Семенівка Мелітопольського району. Загарбники стягують туди важку артилерію та риють окопи.