Оккупанты готовятся к обороне вблизи Мелитополя, — Федоров

Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ

Оккупанты активно готовятся к обороне вблизи временно оккупированного села Семеновка Мелитопольского района. Захватчики стягивают туда тяжелую артиллерию и роют окопы.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Что за паника, оккупанты? Как будто что-то увидели. Рашисты активизировались вблизи пока оккупированного села Семеновка Мелитопольского района — вдоль линии обороны Один времен Второй мировой войны", — сообщил Федоров.

Он также рассказал, что оккупационные войска несколько недель назад нарыли там много окопов, а в течение дня, 24 мая, стягивают туда тяжелую артиллерию, включая самоходную пушку "Гиацинт".

Размещение села Семеновка на карте. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Напомним, в Запорожской области оккупанты так боятся будущего наступления ВСУ, что строят линии обороны из воды. Захватчики заминировали огромное количество полей на десятки километров неподалеку от Мелитополя и затапливают их.

Добавим, недавно Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что совсем скоро будут сделаны первые важные шаги украинского контрнаступления. По его словам, РФ точно это ощутит.