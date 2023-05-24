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Оккупанты готовятся к обороне вблизи Мелитополя, — Федоров

24 мая 2023 17:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты готовятся к обороне вблизи Мелитополя, — Федоров
Российские оккупанты в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оккупанты активно готовятся к обороне вблизи временно оккупированного села Семеновка Мелитопольского района. Захватчики стягивают туда тяжелую артиллерию и роют окопы.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Что за паника, оккупанты? Как будто что-то увидели. Рашисты активизировались вблизи пока оккупированного села Семеновка Мелитопольского района — вдоль линии обороны Один времен Второй мировой войны", — сообщил Федоров.

Он также рассказал, что оккупационные войска несколько недель назад нарыли там много окопов, а в течение дня, 24 мая, стягивают туда тяжелую артиллерию, включая самоходную пушку "Гиацинт".

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Размещение села Семеновка на карте. Фото: t.me/ivan_fedorov_melitopol

Напомним, в Запорожской области оккупанты так боятся будущего наступления ВСУ, что строят линии обороны из воды. Захватчики заминировали огромное количество полей на десятки километров неподалеку от Мелитополя и затапливают их.

Добавим, недавно Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что совсем скоро будут сделаны первые важные шаги украинского контрнаступления. По его словам, РФ точно это ощутит.

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