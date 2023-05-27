Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Генштабе уточнили потери россиян в войне arrow

В Генштабе уточнили потери россиян в войне

27 мая 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Генштабе уточнили потери россиян в войне
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины внес корректировки в отчет об общих потерях противника на основе свежих разведывательных данных. В армейском штабе уточнили, что потери, которые противник понесет завтра, будут включены в уже откорректированный сегодняшний отчет.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также:

Потери оккупантов

"Пересмотр данных, как правило, влечет изменения в большую или меньшую сторону. Мы призываем к терпимости в отношении этого факта", — было заявлено представителями Генштаба.

Также в Генштабе уточнили, что было опубликовано обновленные данные, учитывающие все имеющиеся на данный момент уточнения за период с 24 февраля 2022 года.

Военное командование раскрыло данные о потерях российских войск в войне против Украины: более 206 тысяч солдат было ликвидировано, в том числе 460 были уничтожены ВСУ только вчера. Кроме того, украинские вооруженные силы сбили один российский военный самолет и повредили еще один.

Между тем, российские СМИ сообщили, что за последние две недели были идентифицированы имена более тысячи уничтоженных в Украине оккупантов. В общей сложности список, составленный журналистами, насчитывает 24 005 имен ликвидированных противников.

Потери оккупантов
Потери оккупантов. Фото: Генштаб

Напомним, что враг ни на секунду не оставляет попыток захватить еще больше украинской территории, однако наши защитники дают достойный отпор. Так, за минувшие сутки, 26 мая, самоликвидировалось еще 480 оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас