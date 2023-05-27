В Генштабе уточнили потери россиян в войне

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины внес корректировки в отчет об общих потерях противника на основе свежих разведывательных данных. В армейском штабе уточнили, что потери, которые противник понесет завтра, будут включены в уже откорректированный сегодняшний отчет.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Потери оккупантов

"Пересмотр данных, как правило, влечет изменения в большую или меньшую сторону. Мы призываем к терпимости в отношении этого факта", — было заявлено представителями Генштаба.

Также в Генштабе уточнили, что было опубликовано обновленные данные, учитывающие все имеющиеся на данный момент уточнения за период с 24 февраля 2022 года.

Военное командование раскрыло данные о потерях российских войск в войне против Украины: более 206 тысяч солдат было ликвидировано, в том числе 460 были уничтожены ВСУ только вчера. Кроме того, украинские вооруженные силы сбили один российский военный самолет и повредили еще один.

Между тем, российские СМИ сообщили, что за последние две недели были идентифицированы имена более тысячи уничтоженных в Украине оккупантов. В общей сложности список, составленный журналистами, насчитывает 24 005 имен ликвидированных противников.

Потери оккупантов. Фото: Генштаб

Напомним, что враг ни на секунду не оставляет попыток захватить еще больше украинской территории, однако наши защитники дают достойный отпор. Так, за минувшие сутки, 26 мая, самоликвидировалось еще 480 оккупантов.