Враг продолжает наступать на пяти направлениях, — Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях наступают россияне
Оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Ситуация на фронте
Так, по данным Генштаба, противник продолжает сосредотачивать основные силы на востоке Украины, наступая сразу на пяти направлениях. Самая горячая ситуация в Бахмуте.
"Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Донецкой области", — говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики атакуют гражданское население Украины.
Отмечается, что в течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения. Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе задействовано два БпЛА "Шахед-136".
Сообщается, что враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе предупреждают, что угроза обстрелов остается на всей территории Украины.
Напомним, ранее в латвийской разведке сообщали, что кремль не изменил своих планов по Украине. Там считают, что россия может попытаться снова пойти на Киев.