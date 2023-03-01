Враг продолжает наступать на пяти направлениях, — Генштаб ВСУ

Россия сосредотачивает основные силы на востоке Украины

Оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронте

Так, по данным Генштаба, противник продолжает сосредотачивать основные силы на востоке Украины, наступая сразу на пяти направлениях. Самая горячая ситуация в Бахмуте.

"Наши защитники отбили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Донецкой области", — говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики атакуют гражданское население Украины.

Отмечается, что в течение суток противник нанес три ракетных удара по гражданским объектам в Харьковской области. Есть раненые среди мирного населения. Также оккупанты совершили 16 авиационных ударов, в том числе задействовано два БпЛА "Шахед-136".

Сообщается, что враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В Генштабе предупреждают, что угроза обстрелов остается на всей территории Украины.

Напомним, ранее в латвийской разведке сообщали, что кремль не изменил своих планов по Украине. Там считают, что россия может попытаться снова пойти на Киев.