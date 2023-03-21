В Генштабе ВСУ рассказали, как усовершенствуются украинские ракетные войска и артиллерия
В рамках брифинга временно исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ, полковник Сергей Баранов, рассказал о направлениях трансформации ракетных войск и артиллерии Украины.
Об этом сообщает Military Media Center.
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Ракетные войска
Баранов отметил, что ведется работа над развитием самого вооружения ракетных войск и артиллерии, систем управления и изменением системы подготовки и подходов к ней. Для улучшения орудий активно привлекается украинская промышленность. Сергей Баранов также подчеркнул важность использования опыта боевых инструкторов, которые знают, что необходимо на передовой.
Украинская армия до сих пор частично использует образцы артиллерии, разработанные еще в советское время. Однако, благодаря обученности личного состава, применению новых программных продуктов и внедрению автоматизированной системы управления огнем, достигается прогресс. Украинские артиллеристы смогли сократить время нахождения подразделений в районах огневых позиций, повысить точность определения установок противника и точность огня.
Цель украинских ракетных войск и артиллерии — заставить противника закончить войну на их условиях и убедить его не воевать против Украины в будущем. В целях достижения этой цели, Украина продолжает улучшать свои боевые возможности и технологии.
Напомним, что Украине нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, находящаяся на вооружении авиации Воздушных сил ВСУ. В частности, речь идет об американских истребителях F-16.