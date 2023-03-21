В Воздушных силах ВСУ привели аргументы, почему Украине необходимы истребители F-16
Украине нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, находящаяся на вооружении авиации Воздушных сил ВСУ. В частности, речь идет об американских истребителях F-16.
Об этом заявил начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов во время брифинга.
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Почему Украине нужны современные истребители
"Пока мы не говорим о конкретном типе, а ориентируемся на технические характеристики. Рассматриваем самолеты, которые могут использовать такие же боеприпасы и имеют такие же характеристики, как, скажем, в F-16. У нас есть возможности для хранения и защиты наших самолетов, мы получаем все больше западных систем противовоздушной обороны, в том числе и для защиты аэродромной инфраструктуры", — отметил Голубцов.
Он подчеркнул, что ВСУ искусно используют и советские самолеты, фактически "выдавливая из них максимум". Украинские пилоты также продемонстрировали способность достаточно быстро учиться управлению западными самолетами.
"Наши пилоты мастерски применяют морально и физически устаревшие советские самолеты, выжимают из этой техники возможный максимум. Недавно два украинских летчика проходили тестирование в Соединенных Штатах, чтобы наши союзники могли понимать, как быстро украинские пилоты смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе F-16. И есть хорошие новости – срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее шести месяцев", — сказал представитель Воздушных сил ВСУ.
Голубцов отметил, что чем скорее западные партнеры предоставят Украине современные истребители, тем быстрее Украина победит в войне.
"Чем быстрее мы получим современные многоцелевые самолеты, тем быстрее победим в этой войне, тем больше жизней украинцев мы спасем", — подчеркнул он.
Напомним, ранее конгрессвумен Марси Каптур заявила, что решение США о передаче Украине истребителей F-16 будет принято только в коалиции с европейским союзом.
В СМИ появилась информация, что в американском Конгрессе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине истребителей F-16. Часть конгрессменов считает, что Белый дом слишком переживает из-за возможной реакции россии.
Недавно премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил о том, что правительство этой страны согласовало передачу ВСУ боевых истребителей МиГ-29.
Глава минобороны Северной Македонии подтвердила факт передачи Украине штурмовых самолетов Су-25. Кроме того, Украина просит у северомакедонских партнеров вертолеты Ми-24.
Фото: LUKASZ GLOWALA/REUTERS