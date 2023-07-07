Отчет Генштаба ВСУ на утро 7 июля

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 499 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что за минувшие сутки РФ нанесла ракетные удары по Украине. Применила:

11 крылатых ракет "Калибр", 7 из которых удалось уничтожить,

3 ракеты "Калибр" попали по городу Львов,

1 ракета попала по частному дому в Черкасской области.

"Враг нанес 57 авиационных ударов, 4 из которых — иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО", — добавили в Генштабе.

Больше всего досталось населенным пунктам:

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожской,

Днепропетровской,

Херсонской областям.

Напомним, контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжается в двух южных направлениях и под Бахмутом. В районе этого города Силы обороны продвигаются вперед и выбивают врага.

В других направлениях Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. Речь идет о трех направлениях в Донецкой области — Авдеевское, Лиманское и Марьинское.