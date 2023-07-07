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В Генштабе ВСУ рассказали об ударах оккупантов по Украине за сутки

7 июля 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 7 июля
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 499 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 7 июля

Сообщается, что за минувшие сутки РФ нанесла ракетные удары по Украине. Применила:

  • 11 крылатых ракет "Калибр", 7 из которых удалось уничтожить,
  • 3 ракеты "Калибр" попали по городу Львов,
  • 1 ракета попала по частному дому в Черкасской области.

"Враг нанес 57 авиационных ударов, 4 из которых — иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены нашей ПВО", — добавили в Генштабе.

Больше всего досталось населенным пунктам:

  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской областям.

Напомним, контрнаступление Вооруженных Сил Украины продолжается в двух южных направлениях и под Бахмутом. В районе этого города Силы обороны продвигаются вперед и выбивают врага.

В других направлениях Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. Речь идет о трех направлениях в Донецкой области — Авдеевское, Лиманское и Марьинское.

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