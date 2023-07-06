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У Генштабі повідомили, на яких напрямках ЗСУ продовжують контрнаступ

6 липня 2023 10:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Генштабі повідомили, на яких напрямках ЗСУ продовжують контрнаступ
Речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Фото: Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Контрнаступ Збройних сил України триває на двох південних напрямках та під Бахмутом. У районі цього міста Сили оборони просуваються уперед і вибивають ворога.

Про це повідомив на брифінгу речник Генерального штабу ЗС України Андрій Ковальов.

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Контрнаступ триває

Українська армія продовжує контрнаступальні дії як на сході, так і на півдні.

Наступ Збройних сил відбувається на трьох напрямках:

  • Бахмутському;
  • Бердянському;
  • Мелітопольському.

Андрій Ковальов наголосив, що в районі міста Бахмут, південніше та північніше населеного пункту, Збройні сили України мають частковий успіх.

"[Сили оборони України] продовжують чинити тиск на противника, подекуди є просування, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів", — зазначив речник Генштабу.

Українська оборона

На інших напрямках Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських військ.

Йдеться про три напрямки на Донеччині — Авдіївський, Лиманський і Мар’їнський.

Андрій Ковальов про контрнаступ ЗСУ під Бахмутом
Андрій Ковальов про контрнаступ ЗСУ під Бахмутом

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що 3 липня російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.

А речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські війська мають частковий успіх на південному та північому флангах навколо Бахмута.

Додамо, що днями під Бахмутом ССО знищили три російські "Гради".

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