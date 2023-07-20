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В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага за последние сутки

20 июля 2023 07:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Отчет Генштаба ВСУ на утро 20 июля
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Гештаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 512-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии. РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 20 июля

Сообщается, что за прошедшие сутки враг задействовал для массированного ракетно-авиационного удара по территории Украины:

  • 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр",
  • 8 крылатых ракет Х-22,
  • 6 крылатых ракет "Оникс",
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59,
  • 32 ударных БпЛА типа Shahed.

По результатам боевой работы противовоздушной обороны уничтожено:

  • 13 крылатых ракет "Калибр",
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59,
  • 23 ударных БпЛА Shahed.

Кроме того, враг нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Потери врага

Также в Генштабе ВСУ сообщают, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками уничтожены 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

  • 4 района сосредоточения живой силы,
  • вооружения и военной техники противника,
  • склад боеприпасов,
  • 11 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 2 средства противовоздушной обороны,
  • станцию РЭБ врага.

Напомним, контрнаступление ВСУ не покажет скорых результатов. Однако подготовиться к нему было очень сложно. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли.

Он отметил, что в международной коалиции подготовили 17 бригадных боевых групп для того, чтобы Украина начала контрнаступление. В них насчитывается 63 тысяч военнослужащих. В то же время украинские воины до сих пор сдерживают "значительное количество боевой мощи" и "медленно и сознательно" пробиваются через оборону РФ.

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