Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Гештаб ВСУ

Продолжаются 512-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии. РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Отчет Генштаба ВСУ на утро 20 июля

Сообщается, что за прошедшие сутки враг задействовал для массированного ракетно-авиационного удара по территории Украины: 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр",

8 крылатых ракет Х-22,

6 крылатых ракет "Оникс",

1 управляемую авиационную ракету Х-59,

32 ударных БпЛА типа Shahed. По результатам боевой работы противовоздушной обороны уничтожено: 13 крылатых ракет "Калибр",

1 управляемую авиационную ракету Х-59,

23 ударных БпЛА Shahed. Кроме того, враг нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Потери врага Также в Генштабе ВСУ сообщают, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками уничтожены 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили: 4 района сосредоточения живой силы,

вооружения и военной техники противника,

склад боеприпасов,

11 артиллерийских средств на огневых позициях,

2 средства противовоздушной обороны,

станцию РЭБ врага.

Напомним, контрнаступление ВСУ не покажет скорых результатов. Однако подготовиться к нему было очень сложно. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли.

Он отметил, что в международной коалиции подготовили 17 бригадных боевых групп для того, чтобы Украина начала контрнаступление. В них насчитывается 63 тысяч военнослужащих. В то же время украинские воины до сих пор сдерживают "значительное количество боевой мощи" и "медленно и сознательно" пробиваются через оборону РФ.