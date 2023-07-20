В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага за последние сутки
Продолжаются 512-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии. РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 20 июля
Сообщается, что за прошедшие сутки враг задействовал для массированного ракетно-авиационного удара по территории Украины:
- 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр",
- 8 крылатых ракет Х-22,
- 6 крылатых ракет "Оникс",
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59,
- 32 ударных БпЛА типа Shahed.
По результатам боевой работы противовоздушной обороны уничтожено:
- 13 крылатых ракет "Калибр",
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59,
- 23 ударных БпЛА Shahed.
Кроме того, враг нанес 78 авиационных ударов и совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Потери врага
Также в Генштабе ВСУ сообщают, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава. Также, нашими защитниками уничтожены 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 4 района сосредоточения живой силы,
- вооружения и военной техники противника,
- склад боеприпасов,
- 11 артиллерийских средств на огневых позициях,
- 2 средства противовоздушной обороны,
- станцию РЭБ врага.
Напомним, контрнаступление ВСУ не покажет скорых результатов. Однако подготовиться к нему было очень сложно. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли.
Он отметил, что в международной коалиции подготовили 17 бригадных боевых групп для того, чтобы Украина начала контрнаступление. В них насчитывается 63 тысяч военнослужащих. В то же время украинские воины до сих пор сдерживают "значительное количество боевой мощи" и "медленно и сознательно" пробиваются через оборону РФ.