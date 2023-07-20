Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Гештаб ЗСУ

Триває 512-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 20 липня

Повідомляється, що протягом минулої доби ворог задіяв для масованого ракетно-авіаційного удару по території України: 16 крилатих ракет морського базування "Калібр",

8 крилатих ракет Х-22,

6 крилатих ракет "Онікс",

1 керовану авіаційну ракету Х-59,

32 ударних БпЛА типу Shahed. За результатами бойової роботи протиповітряної оборони знищено: 13 крилатих ракет "Калібр",

1 керовану авіаційну ракету Х-59,

23 ударних БпЛА Shahed. Крім того, ворог завдав 78 авіаційних ударів та здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Втрати ворога Також у Генштабі ЗСУ повідомляють, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили: 4 райони зосередження живої сили,

озброєння та військової техніки противника,

склад боєприпасів,

11 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

2 засоби протиповітряної оборони,

станцію РЕБ ворога.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ не покаже швидких результатів. Проте підготуватися до нього було вкрай складно. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі.

Він зазначив, що у міжнародній коаліції підготувати 17 бригадних бойових груп для того, щоб Україна розпочала контрнаступ. В них налічується 63 тисячі військовослужбовців. Водночас українські воїни досі стримують "значну кількість бойової потужності", та "повільно і свідомо" пробиваються через оборону РФ.