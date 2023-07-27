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В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага за последние сутки

27 июля 2023 06:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Генштабе ВСУ рассказали о потерях врага за последние сутки
Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

ПРодолжаются 519-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Наши же бойцы не прекращают уничтожать врага.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 27 июля

В Генштабе ВСУ сообщили, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 по его зенитно-ракетным комплексам.

Пилот ВСУ готовится к боевому вылету. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 11 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 2 пункта управления,
  • 1 склад боеприпасов,
  • 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
  • три важные цели российских оккупантов.
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1/2 _ 2

Напомним, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции в Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.

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