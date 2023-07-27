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У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога за останню добу

27 липня 2023 06:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога за останню добу
Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 519-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу "Shahed" по Україні. Наші ж бійці не припиняють нищити ворога.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 27 липня 

У Генштабі ЗСУ повідомили, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 — по його зенітно-ракетних комплексах. 

Пілот ЗСУ готуєтьсядо бойового вильоту. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

  • 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
  • 2 пункти управління,
  • 1 склад боєприпасів,
  • 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
  • три важливі цілі російських окупантів.
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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

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