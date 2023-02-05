Больницы Горловки переполнены ранеными российскими оккупантами

Раненые оккупанты

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В связи с этим россияне обустраивают детские сады, школы и склады под полевые госпитали.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Раненые оккупанты

В сообщении указывается, что в одном из таких госпиталей на лечении находится около 70 человек. В город Светлодарск Донецкой области прибыл медицинский персонал из Якутии.

"Российские оккупанты обустраивают детские садики, школы или просто складские помещения под полевые госпитали", — говорится в сообщении.

ВСУ наносят удар

Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по объектам россиян. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов", — уточнили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что жена российского оккупанта не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Кроме того, она шокирована тем, что ее муж убивал украинских детей.