Больницы Горловки переполнены ранеными российскими оккупантами

В Горловке больницы переполнены ранеными оккупантами, — Генштаб ВСУ
Во временно оккупированной Горловке Донецкой области медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В связи с этим россияне обустраивают детские сады, школы и склады под полевые госпитали.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Раненые оккупанты
В сообщении указывается, что в одном из таких госпиталей на лечении находится около 70 человек. В город Светлодарск Донецкой области прибыл медицинский персонал из Якутии.
"Российские оккупанты обустраивают детские садики, школы или просто складские помещения под полевые госпитали", — говорится в сообщении.
ВСУ наносят удар
Тем временем ВСУ продолжают наносить удары по объектам россиян. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов", — уточнили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что жена российского оккупанта не понимает, как Украина будет расплачиваться с Европой за оказанную военную помощь. Кроме того, она шокирована тем, что ее муж убивал украинских детей.