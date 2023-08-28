ГУР "имеет глаза" в Крыму: Буданов рассказал, как разведка следит за россиянами
Стало известно, что украинская разведка может следить за российскими оккупантами в Крыму. Однако информация поступает с задержкой.
Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью Крым.Реалии.
ГУР в Крыму
По словам Кирилла Буданова, ГУР удается следить за армией РФ в Крыму благодаря космической разведке.
"У нас нет проблем с космической разведкой. Есть проблемы со скоростью получения информации. Это технический процесс. Да, хотелось бы, как в фильмах, чтобы там посмотрел, а давай налево, направо. Так может позволить себе несколько стран мира. К сожалению, пока мы такого не можем. Но посмотреть на то, что происходит сейчас, это для нас не проблема", — утверждает Буданов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за политического давления на Россию можно стимулировать ее к выводу войск из Крыма. Он считает, что первоочередным шагом для Киева является взятие под свой контроль границы с полуостровом.
Также мы писали, что россияне начинают ощущать опасность во временно оккупированном украинском Крыму и ищут пути отступления. Даже ракетоносители постепенно передислоцируют в Азовское море.