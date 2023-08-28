В ГУР показали, как оригинально "поздравили" оккупантов с Днем Независимости Украины

Украинские разведчики. Фото: ГУР

Военные разведчики и представители движения сопротивления оригинально "поздравили" российских оккупантов с Днем Независимости и Днем флага Украины. Известно, что бойцы провели доразведку и эффективно уничтожили врагов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает ГУР.

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Сообщается, что 23 августа 2023 года в оккупационном штабе города Энергодар раздался мощный взрыв. В тот момент в помещении находилась "наибольшая концентрация" россиян.

Кроме того, был нанесен еще один удар, который уничтожил личный состав оккупантов и их автомобили.

"Тела убитых захватчиков несколькими военными "Уралами" увезли в направлении Мелитополя", — добавляют в ГУР.

На следующий день, 24 августа 2023 года, в окно помещения, где живет "заместитель председателя" оккупационной военной администрации, прилетел украинский дрон. Это произошло в городе Каменка-Днепровская Васильевского района. Речь идет о коллаборанте Александре Реймаре. Раненого его впоследствии эвакуировали в больницу.

Напомним, за последние сутки украинские воины уничтожили около 490 российских оккупантов.

Также мы писали, что украинские защитники уничтожили транспортный кортеж российских военных возле Каховки в Херсонской области. Разрушенный конвой являлся частью 205-й мотострелковой бригады армии РФ, предполагается, что она была связана со взрывом Каховской ГЭС.