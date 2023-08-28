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У ГУР показали, як оригінально "привітали" окупантів з Днем Незалежності України

28 серпня 2023 16:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ГУР показали, як оригінально "привітали" окупантів з Днем Незалежності України
Українські розвідники. Фото: ГУР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Воєнні розвідники та представники руху опору оригінально "привітали" російських окупантів з Днем Незалежності та Днем прапора України. Відомо, що бійці здійснили дорозвідку та ефективно знищили ворогів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє ГУР. 

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Знищення окупантів

Повідомляється, що 23 серпня 2023 року в окупаційному штабі міста Енергодар пролунав потужний вибух. На той момент у приміщенні перебувала "найбільша концентрація" росіян. 

Окрім цього, було завдано ще один удар, який знищив особовий склад окупантів та їхні автомобілі. 

"Тіла вбитих загарбників кількома військовими "Уралами" відвезли у напрямку Мелітополя", — додають у ГУР. 

Наступного дня, 24 серпня 2023 року, у вікно помешкання, де живе "заступник голови" окупаційної військової адміністрації, прилетів український дрон. Це сталося у місті Кам’янка-Дніпровська Василівського району. Йдеться про колаборанта Олександра Реймара. Пораненого його згодом евакуювали до лікарні.  

Нагадаємо, за останню добу українські воїни знищили приблизно 490 російських окупантів.

Також ми писали, що українські захисники знищили транспортний кортеж російських військових біля Каховки в районі Херсонської області. Зруйнований конвой був частиною 205-ї мотострілецької бригади армії РФ, передбачається, що вона була пов'язана з вибухом Каховської ГЕС.

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