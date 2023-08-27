Зачищають Кліщіївку від окупантів: у мережі показали вражаючу роботу бійців "Сафарі"

Кадри успішної роботи ЗСУ в Кліщіївці. Фото: скриншот

У населеному пункті Кліщіївка, що на Донеччині, продовжуються важкі бої. Однак, Сили оборони поступово просуваються та знищують окупантів.

У мережі оприлюднили відео, як ЗСУ проводять зачистку у Кліщіївці.

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Знищення окупантів у Кліщіївці

Повідомляється, що боротьба у населеному пункті відбувається практично за кожен будинок. Адже, російські окупанти постійно підтягують резерви і намагаються втримати захоплену територію.

Проте, ЗСУ докладають чималих зусиль, щоб перешкодити цьому та вигнати російських окупантів з України.

На відео працюють бійці штурмового полку НПУ "Сафарі" бригади "Лють". Можна побачити, як захисники успішно знищують окупантів на своєу шляху, поступово просуваючись вперед.

Нагадаємо, рота ударних дронів "РАРОГ" 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила успішно знищила позиції російських окупантів. Також було пошкоджено техніку противника.

Також ми писали, 17 серпня українські військові знищили гелікоптер російських окупантів Ка-52. Приземлити його удалося на Бахмутському напрямку.

Додамо, українські військові 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ виявили та успішно знищили важку артилерію ворогів. Це сталося на Бахмутському напрямку.