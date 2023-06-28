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В ГУР показали, как разведчики уничтожили российскую станцию РЭБ

28 июня 2023 14:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В ГУР показали, как разведчики уничтожили российскую станцию РЭБ
Российская станция РЭБ. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Воины Вооруженных Сил Украины продолжают обезвреживать оккупантов на поле битвы. Следовательно, Силы обороны уничтожили российскую станцию РЭБ с помощью дрона-камикадзе.

Об этом сообщает ГУР МО Украины.

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Воины-разведчики 74 отдельного разведывательного батальона Вооруженных Сил Украины на одном из участков фронта обнаружили и взорвали российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

 

Напомним, ранее мы писали, что Укрпочта вместе с ГУР Минобороны Украины выпустят лимитированную серию мерчей для каждого дня. Таким образом, учреждения транслируют свое видение нынешних и будущих событий.

Также в ГУР разъяснили, есть ли угроза ядерной атаки на Украину. По словам Скибицкого, Российская Федерация постоянно угрожает миру размещением ядерных боеголовок в Беларуси. Впрочем, власти Украины готовы к такому сценарию.

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