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У ГУР показали, як розвідники знищили російську станцію РЕБ

28 червня 2023 14:50
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У ГУР показали, як розвідники знищили російську станцію РЕБ
Російська станція РЕБ. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Воїни Збройних Сил України продовжують "знешкоджувати" окупантів на полі битви. Відтак, Сили оборони знищили російську станцію РЕБ за допомогою дрону-камікадзе.

Про це повідомляє ГУР МО України.

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Воїни-розвідники 74 окремого розвідувального батальйону Збройних Сил України на одній із ділянок фронту виявили та підірвали російську станцію радіоелектронної боротьби.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта разом з ГУР Міноборони України випустять лімітовану серію мерчу для кожного дня. Таким чином установи транслюють своє бачення теперішніх та майбутніх подій.

Також у ГУР роз'яснили, чи є загроза ядерної атаки на Україну. За словами Скібіцького, Російська Федерація постійно загрожує світу розміщенням ядерних боєголовок у Білорусі. Втім, влада України готова до такого сценарію.

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