У ГУР показали, як розвідники знищили російську станцію РЕБ

Російська станція РЕБ. Фото: google.com

Воїни Збройних Сил України продовжують "знешкоджувати" окупантів на полі битви. Відтак, Сили оборони знищили російську станцію РЕБ за допомогою дрону-камікадзе.

Про це повідомляє ГУР МО України.

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Воїни-розвідники 74 окремого розвідувального батальйону Збройних Сил України на одній із ділянок фронту виявили та підірвали російську станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Укрпошта разом з ГУР Міноборони України випустять лімітовану серію мерчу для кожного дня. Таким чином установи транслюють своє бачення теперішніх та майбутніх подій.

Також у ГУР роз'яснили, чи є загроза ядерної атаки на Україну. За словами Скібіцького, Російська Федерація постійно загрожує світу розміщенням ядерних боєголовок у Білорусі. Втім, влада України готова до такого сценарію.