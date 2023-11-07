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В ГУР предупредили украинцев об угрозе из-за новой волны российского ИПСО

7 ноября 2023 01:34
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В ГУР предупредили украинцев об угрозе из-за новой волны российского ИПСО
Представитель ГУР Андрей Юсов. Фото: АрмияInform
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Враг продолжает вести сразу несколько информационно-психологических операций против Украины. При этом это происходит как внутри самой страны, так и за ее пределами.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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По его словам, к сожалению, все чаще можно увидеть, как российские нарративы раздаются в информационном пространстве.

"Спецслужбы продолжают попытки влиять на разные категории наших граждан, в частности, на семьи военнослужащих и без вести пропавших, и таких примеров много" , — говорит Юсов.

Он отмечает, что в основном эти кампании проваливаются, но именно единство украинского общества и готовность к продолжению сопротивления — главный залог успешного противодействия этим кампаниям.

Напомним, также в ГУР сообщили, что на временно оккупированной части Херсонской области кафиры начали минировать критическую инфраструктуру. Это говорит о том, что россияне хотят все уничтожить, когда будут отступать.

Также в разведке предупредили, что российские кафиры продолжают производить ракеты . В октябре они использовали для обстрелов Украины около 115 единиц с дальностью более 350 километров.

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