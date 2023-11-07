У ГУР попередили українців про загрозу через нову хвилю російського ІПСО

Представник ГУР Андрій Юсов. Фото: АрміяInform

Ворог продовжує вести одразу кілька інформаційно-психологічних операцій проти України. При цьому, це відбувається як всередині самої країни, так і за її межами.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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За його словами, на жаль, все частіше можна побачити як російські наративи лунають в інформаційному просторі.

"Спецслжуби продовжують спроби впливати на різні категорії наших громадян, зокрема, на родини військовослужбовців і безвісти зниклих, і таких прикладів багато", — каже Юсов.

Він наголошує, це здебільшого ці кампанії провалюються, але саме єдність українського суспільства і готовність до продовження спротиву — є головною запорукою успішної протидії цим кампаніям.

Нагадаємо, також у ГУР повідомили, що на тимчасово окупованій частині Херсонській області окупанти почали мінувати критичну інфраструктуру. Це свідчить про те, що росіяни хочуть все знищити, коли будуть відступати.

Також у розвідці попередили, що російські окупанти продовжують виготовляти ракети. У жовтні вони використали для обстрілів України близько 115 одиниць з дальністю у понад 350 кілометрів.