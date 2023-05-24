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В ГУР прокомментировали информацию о перекидывании войск РФ на Белгородщину

24 мая 2023 15:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В ГУР прокомментировали информацию о перекидывании войск РФ на Белгородщину
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Главное управление разведки сообщило, что располагает информацией о том, что Россия может перебросить подразделения своих войск из ВОТ в Россию, в частности, в Белгородскую область. Однако это не простой процесс, требующий подготовки.

Об этом информирует представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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На вопрос журналистов, фиксируется ли переброска российских войск с временно оккупированных территорий Украины в Белгородскую область, чиновник заявил, что этот процесс нуждается в подготовке.

"Да. Такая информация есть. Она сейчас проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что опрокидывание отдельных подразделений, особенно с линии фронта, - это не очень быстрый процесс. Он нуждается в подготовке и реализации. Мы внимательно следим за этой информацией", — отметил Юсов.

Напомним, ранее мы писали, что из-за ухудшения ситуации на границе в Белгородской области Россия намерена отправить туда дополнительные военные силы . Командование западного военного округа России принимает оперативное решение о опрокидывании определенных боеспособных подразделений из-за ухудшения ситуации на границе в Белгородской области.

Напомним, что в Белгородской области продолжается освобождение региона от путинского режима. Население региона панически убегает, потому что акция добровольцев развеяла миф о непобедимости и защищенности России.

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