В ГУР прокомментировали информацию о перекидывании войск РФ на Белгородщину

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН

Главное управление разведки сообщило, что располагает информацией о том, что Россия может перебросить подразделения своих войск из ВОТ в Россию, в частности, в Белгородскую область. Однако это не простой процесс, требующий подготовки.

Об этом информирует представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Читайте также:

На вопрос журналистов, фиксируется ли переброска российских войск с временно оккупированных территорий Украины в Белгородскую область, чиновник заявил, что этот процесс нуждается в подготовке.

"Да. Такая информация есть. Она сейчас проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что опрокидывание отдельных подразделений, особенно с линии фронта, - это не очень быстрый процесс. Он нуждается в подготовке и реализации. Мы внимательно следим за этой информацией", — отметил Юсов.

Напомним, ранее мы писали, что из-за ухудшения ситуации на границе в Белгородской области Россия намерена отправить туда дополнительные военные силы . Командование западного военного округа России принимает оперативное решение о опрокидывании определенных боеспособных подразделений из-за ухудшения ситуации на границе в Белгородской области.

Напомним, что в Белгородской области продолжается освобождение региона от путинского режима. Население региона панически убегает, потому что акция добровольцев развеяла миф о непобедимости и защищенности России.