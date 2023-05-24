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У ГУР прокоментували інформацію щодо перекидання військ РФ на Бєлгородщину

24 травня 2023 15:06
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У ГУР прокоментували інформацію щодо перекидання військ РФ на Бєлгородщину
Представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Головне управління розвідки повідомило, що має інформацію проте, що Росія може перекинути підрозділи своїх військ з ТОТ до Росії, зокрема, до Бєлгородської області. Однак це не простий процес, який потребує підготовки.

Про це інформує представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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На питання журналістів, чи фіксується перекидання російських військ з тимчасово окупованих територій України до Бєлгородської області, чиновник заявив, що цей процес потребує підготовки.

"Так. Така інформація є. Вона зараз перевіряється і відстежується. Ми просто повинні розуміти, що перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту, - це не дуже швидкий процес. Він потребує підготовки і реалізації. Ми уважно стежимо за цією інформацією", — зазначив Юсов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через погіршення ситуації на кордоні у Бєлгородській області Росія має намір відправити туди додаткові військові сили. Командування західного військового округу Росії ухвалює оперативне рішення про перекидання певних боєздатних підрозділів через погіршення ситуації на кордоні у Бєлгородській області.

Нагадаємо, що у Бєлгородській області продовжується звільнення регіону від путінського режиму. Населення регіону панічно тікає, бо акція добровольців розвіяла міф про непереможність та захищеність Росії.

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