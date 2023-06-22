В ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

Андрей Юсов, Главное управление разведки. Фото: "АрміяInform"

Удар по Чонгарскому мосту — это неизбежное событие. Украина продолжает процесс деоккупации своих территорий, захваченных российскими оккупантами.

Об этом представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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О Чонгарском мосте

Удар по Чонгарскому мосту Юсов прокомментировал коротко: "Если звезды зажигают, то это зачем-то нужно".

А анализировать происходящее на оккупированных территориях, отметил представитель ГУР, можно будет только после освобождения этих территорий.

О деоккупации

Андрей Юсов лишь отметил, что сейчас идет процесс деоккупации украинских территорий.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что это планомерная работа:

Сил безопасности и обороны;

Движения сопротивления;

местного населения, ожидающего возвращения законной украинской власти.

Напомним, что в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв. Возле Джанкоя был взорван Чонгарский мост.

Впоследствии стали известны детали инцидента. Журналисты сообщили, что в результате атаки мост на границе между Херсонской областью и Крымом был пробит в двух местах. Кроме того, повреждено дорожное покрытие на альтернативном мосту.