В ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
Удар по Чонгарскому мосту — это неизбежное событие. Украина продолжает процесс деоккупации своих территорий, захваченных российскими оккупантами.
Об этом представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
О Чонгарском мосте
Удар по Чонгарскому мосту Юсов прокомментировал коротко: "Если звезды зажигают, то это зачем-то нужно".
А анализировать происходящее на оккупированных территориях, отметил представитель ГУР, можно будет только после освобождения этих территорий.
О деоккупации
Андрей Юсов лишь отметил, что сейчас идет процесс деоккупации украинских территорий.
Представитель украинской разведки подчеркнул, что это планомерная работа:
- Сил безопасности и обороны;
- Движения сопротивления;
- местного населения, ожидающего возвращения законной украинской власти.
Напомним, что в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв. Возле Джанкоя был взорван Чонгарский мост.
Впоследствии стали известны детали инцидента. Журналисты сообщили, что в результате атаки мост на границе между Херсонской областью и Крымом был пробит в двух местах. Кроме того, повреждено дорожное покрытие на альтернативном мосту.