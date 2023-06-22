Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту arrow

В ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту

22 июня 2023 11:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту
Андрей Юсов, Главное управление разведки. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Удар по Чонгарскому мосту — это неизбежное событие. Украина продолжает процесс деоккупации своих территорий, захваченных российскими оккупантами.

Об этом представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте также:

О Чонгарском мосте

Удар по Чонгарскому мосту Юсов прокомментировал коротко: "Если звезды зажигают, то это зачем-то нужно".

А анализировать происходящее на оккупированных территориях, отметил представитель ГУР, можно будет только после освобождения этих территорий.

О деоккупации

Андрей Юсов лишь отметил, что сейчас идет процесс деоккупации украинских территорий.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что это планомерная работа:

  • Сил безопасности и обороны;
  • Движения сопротивления;
  • местного населения, ожидающего возвращения законной украинской власти.

Напомним, что в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв. Возле Джанкоя был взорван Чонгарский мост.

Впоследствии стали известны детали инцидента. Журналисты сообщили, что в результате атаки мост на границе между Херсонской областью и Крымом был пробит в двух местах. Кроме того, повреждено дорожное покрытие на альтернативном мосту.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

Ядерная угроза в Украине сегодня: Запорожская ЗАЭС уже заминирована, что дальше

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас